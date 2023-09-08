RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили ракетами по Запорожью. Есть раненый

Фото: в Запорожье в результате российского ракетного удара есть разрушения и пострадавший (facebook.com / Сергей Крук)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами утром 8 сентября, и под атаку врага попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеского удара есть как минимум один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко и секретаря облсовета Анатолия Куртева.

"На месте работают все соответствующие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке", - рассказали в ОВА.

По словам чиновника, противник, вероятно, применял баллистические ракетны для ударов по городу.

Как уточнили в облсовете, в настоящее время зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

"Подсчет повреждений продолжается... Городские службы уже уехали на места", - сообщил Куртев.

Воздушная атака 8 сентября

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя ударные дроны типа "Шахед". Противник запускал их группами, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

О работе систем противовоздушной обороны по целям врага сообщали, в частности, в Одесской области.

Около половины шестого утра в Сумах раздался взрыв, в области была объявлена тревога. В командовании Воздушных сил заявили о ракетной опасности для региона, а в Сумской ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.

Как проинформировали в Воздушных силах, этой ночью были зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесщины. В результате боевой работы уничтожены 16 целей в пределах Одесской и Николаевской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожьеракетный удар