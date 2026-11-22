Росіяни ударили по магазині у Вишневому на Київщині, є загиблі і поранені
Російська атака у Вишневому забрала життя людини, ще троє поранені, один із постраждалих у важкому стані.
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами Ткаченка, люди прийшли до магазину за продуктами, і звичайний похід по покупки обернувся трагедією через удар РФ.
Він зазначив, що російські війська цілеспрямовано тероризують мирне населення та б'ють по цивільних об'єктах.
Пожежу в будівлі магазину вже ліквідували.
Ткаченко також висловив співчуття рідним і близьким загиблої людини.
Оновлено 18:55
За оновленими даними обласної влади, внаслідок атаки РФ загинули двоє цивільних.
Кількість поранених також збільшилася - медичну допомогу надали вісьмом постраждалим.
Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, російський дрон влучив у п’ятиповерхівку в Димері на Київщині.
Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла двох загиблих, а кількість постраждалих внаслідок атаки зросла.
Раніше, у середу, 18 листопада, Росія атакувала Київщину ударними дронами-камікадзе, поціливши по Вишгородському району.
Тоді внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей, зокрема 12-річна дитина.