Росіяни ударили КАБом по Харкову: є приліт в житлову забудову

Російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою ввечері 9 червня. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.
"Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється", - розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.
Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.
Харків, як і Харківська область, потерпають від російських обстрілів через близьке розташування до кордону з Росією. Росіяни зазвичай атакують Харків з установок С-300 або керованими авіабомбами.
Ситуація з обстрілами міста загострилася на фоні російського наступу на півночі Харківської області. Так, у травні росіяни 76 разів атакували Харків. Цей показник втричі перевищує кількість обстрілів, зафіксованих у квітні.
Однак останнім часом росіяни не обстрілювали Харків з систем С-300. На це могло вплинути рішення країн НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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