UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни ударили КАБом по Харкову: є приліт в житлову забудову

Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою ввечері 9 червня. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.

"Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється", - розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.

Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.

Обстріли Харкова

Харків, як і Харківська область, потерпають від російських обстрілів через близьке розташування до кордону з Росією. Росіяни зазвичай атакують Харків з установок С-300 або керованими авіабомбами.

Ситуація з обстрілами міста загострилася на фоні російського наступу на півночі Харківської області. Так, у травні росіяни 76 разів атакували Харків. Цей показник втричі перевищує кількість обстрілів, зафіксованих у квітні.

Однак останнім часом росіяни не обстрілювали Харків з систем С-300. На це могло вплинути рішення країн НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОбстріл Харкова