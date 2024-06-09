Россияне ударили КАБом по Харькову: есть прилет в жилую застройку

Российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой вечером 9 июня. Зафиксировано попадание в жилую застройку города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Около 17:15 местные Telegram-каналы написали о взрывах в Харькове. Уже в 17.45 мэр Харькова рассказал, что в городе зафиксировали "прилет" в районе частной жилой застройки.
"Повреждены несколько домов. О возможных жертвах и пострадавших информация уточняется", - рассказал Терехов в своем Telegram-канале.
В то же время глава Харьковской ОВА уточнил, что удар был нанесен КАБом. После попадания, по его словам, возник пожар.
Харьков, как и Харьковская область, страдают от российских обстрелов из-за близкого расположения к границе с Россией. Россияне обычно атакуют Харьков из установок С-300 или управляемыми авиабомбами.
Ситуация с обстрелами города накалилась на фоне российского наступления на севере Харьковской области. Так, в мае россияне 76 раз атаковали Харьков. Этот показатель в три раза превышает количество обстрелов, зафиксированных в апреле.
Однако в последнее время россияне не обстреливали Харьков из систем С-300. На это могло повлиять решение стран НАТО позволить Украине бить западным оружием по территории РФ. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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