Росіяни ударили по інфраструктурі Сум: є потерпілі

Нагадаємо, що сьогодні кілька разів Україною ширилась повітряна тривога через небезпеку з боку РФ.

Також повідомлялось, що через дві хвилини після попередження Повітряних сил про небезпеку у Сумах було чути звук вибуху.

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