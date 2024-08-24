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Россияне ударили по инфраструктуре Сум: есть пострадавшие

Фото: россияне обстреляли Сумы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 24 августа, ракетой атаковали Сумы. В городе обнаружили обломки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию и заявление начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Сегодня, 24 августа враг нанес авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Предварительно есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются", - заявили в администрации.

Жители города призывали быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Фиксуем обломки сбитой ракеты. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил Дрозденко.

Напомним, что сегодня несколько раз по Украине распространялась воздушная тревога из-за опасности со стороны РФ.

Также сообщалось, что через две минуты после предупреждения Воздушных сил об опасности в Сумах слышен звук взрыва.

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