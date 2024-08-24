У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Ввечері, 24 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Причиною стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Зокрема, о 21:00 військові повідомили про швидкісну ціль на Суми. Пізніше стало відомо, що ракета продовжує рух в напрямку Чернігівської області. Станом на 21:11 ракета продовжувала рух в напрямку Ніжина.

Де оголошено тривогу

Станом на 21:16, карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.

Оновлено. О 21:28 по областях та в Києві оголосили відбій.