У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку
Ввечері, 24 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Причиною стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Зокрема, о 21:00 військові повідомили про швидкісну ціль на Суми. Пізніше стало відомо, що ракета продовжує рух в напрямку Чернігівської області. Станом на 21:11 ракета продовжувала рух в напрямку Ніжина.
Де оголошено тривогу
Станом на 21:16, карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.
Оновлено. О 21:28 по областях та в Києві оголосили відбій.
Нагадаємо, що раніше сьогодні теж оголошували тривогу у Києві та низці інших регіонів України. Причиною була загроза балістики. Через дві хвилини після попередження Повітряних сил ЗСУ, у Сумах було чути звук вибуху.
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