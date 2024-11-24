Росіяни ударили по Чернігівській області: є пошкодження та поранений

Російські окупанти завдали удару по Чернігівській області. В результаті ворожої атаки в області зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.
"У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень", - повідомив Чаус.
Водночас він розповів, що у Чернігівському районі є пошкоджені будинки.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в безпечному місці", - додав він.
Зауважимо, що близько 16:30 у передмісті Чернігова та області пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляли, що було застосовано 2 крилаті керовані авіаційні ракети.
Нагадаємо, що лише за сьогодні в Києві та Україні вже кілька разів оголошували сигнал повітряної тривоги.
Надвечір навіть було чути звуки вибухів, в Києві працювали сили ППО. Після чого в столиці оголосили відбій тривоги.
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