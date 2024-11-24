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Россияне ударили по Черниговской области: есть повреждения и раненый

Фото: россияне нанесли удар по Черниговской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки в области зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской облгосадминистрации Вячеслава Чауса.

"В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные здания. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц", - сообщил Чаус.

В то же время он рассказал, что в Черниговском районе есть поврежденные дома.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в безопасном месте", - добавил он.

Отметим, что около 16:30 в пригороде Чернигова и области прогремели взрывы. Местные СМИ сообщали, что были применены две крылатые управляемые авиационные ракеты.

Напомним, что только сегодня в Киеве и Украине уже несколько раз объявляли сигнал воздушной тревоги.

К вечеру даже было слышно звуки взрывов, в Киеве работали силы ПВО. После чего в столице объявили отбой тревоги.

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