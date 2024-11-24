Россияне ударили по Черниговской области: есть повреждения и раненый

"В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные здания. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц", - сообщил Чаус.

В то же время он рассказал, что в Черниговском районе есть поврежденные дома.



"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в безопасном месте", - добавил он.

Отметим, что около 16:30 в пригороде Чернигова и области прогремели взрывы. Местные СМИ сообщали, что были применены две крылатые управляемые авиационные ракеты.