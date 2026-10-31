UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни ударили по багатоповерхівці у Павлограді, є поранені - серед них діти

18:05 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ завдала удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Росіяни завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі, серед яких - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до восьми людей.

Серед поранених троє дітей, зокрема 12-річний хлопчик.

Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні. Медики проводять необхідне обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 1 жовтня російські окупанти завдали удару по центру Павлограда, внаслідок чого спалахнула адмінбудівля.

Перед цим, у ніч на 22 вересня, росіяни масовано атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами, під ударом тоді опинилися одразу три міста - Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград, де також зафіксували пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПавлоградДніпропетровська областьВійна в УкраїніАтака дронівРосійська Федерація