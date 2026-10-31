Росіяни ударили по багатоповерхівці у Павлограді, є поранені - серед них діти

Нагадаємо, що 1 жовтня російські окупанти завдали удару по центру Павлограда, внаслідок чого спалахнула адмінбудівля.

Перед цим, у ніч на 22 вересня, росіяни масовано атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами, під ударом тоді опинилися одразу три міста - Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград, де також зафіксували пожежі.