Россияне ударили по многоэтажке в Павлограде, есть раненые - среди них дети

Россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего пострадавшие, среди которых - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
В результате вражеского удара повреждено несколько многоквартирных домов.
Число пострадавших из-за вражеской атаки возросло до восьми человек.
Среди раненых трое детей, в том числе 12-летний мальчик.
Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики проводят необходимое обследование и оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, что 1 октября российские кафиры нанесли удар по центру Павлограда, в результате чего вспыхнуло админздание.
Перед этим, в ночь на 22 сентября, россияне массированно атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами, под ударом оказались сразу три города - Днепр, Кривой Рог и Павлоград, где также зафиксировали пожары.