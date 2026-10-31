Россияне ударили по многоэтажке в Павлограде, есть раненые - среди них дети

Напомним, что 1 октября российские кафиры нанесли удар по центру Павлограда, в результате чего вспыхнуло админздание.

Перед этим, в ночь на 22 сентября, россияне массированно атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами, под ударом оказались сразу три города - Днепр, Кривой Рог и Павлоград, где также зафиксировали пожары.