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Росіяни цинічно використали потрапляння своєї авіабомби по будинках у Рубіжному

Рубіжне, Середа 10 січня 2024 16:01
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Росіяни цинічно використали потрапляння своєї авіабомби по будинках у Рубіжному Фото: ворог провів фільтрацію мешканців Рубіжного, які постраждали через бомбардування міста авіацією РФ (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни скористались своїм воєнним злочином на території тимчасово окупованого Рубіжного, що в Луганській області. Загарбники відселили українців з будинків, які знаходяться у потенційній зоні ураження випущеної авіабомби ФАБ, та провели у їх помешканнях обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

У повідомленні нагадали, що росіяни скинули авіабомбу на українське місто 8 січня та розповіли про використання місцевою окупаційною "адміністрацією" даної ситуації для проведення додаткових фільтраційних заходів.

"Так, з району бомбардування було виселено понад 300 осіб, в будинках яких росіяни провели обшуки під час їх відсутності", - зазначають в ЦНС.

Як стверджується, людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта РФ.

"В результаті окупанти затримали низку осіб, яких запідозрили у нелояльності", - інформують у Центрі.

Удар РФ по цивільному району Рубіжного

Нагадаємо, 8 січня окупанти з авіації вдарили по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через чисельних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

"Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вцілів після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки", - розповів вчора Артем Лисогор.

Вчора ми повідомляли про те, що дана авіабомба досі не знешкоджена. Російські піротехніки відмовились працювати у морози.

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