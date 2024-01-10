Россияне цинично использовали попадание своей авиабомбы по домам в Рубежном
Россияне воспользовались своим военным преступлением на территории временно оккупированного Рубежного Луганской области. Захватчики отселили украинцев из домов, которые находятся в потенциальной зоне поражения выпущенной авиабомбы ФАБ, и провели в их жилищах обыски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В сообщении напомнили, что россияне сбросили авиабомбу на украинский город 8 января и рассказали об использовании местной "администрацией" данной ситуации для проведения дополнительных фильтрационных мероприятий.
"Так, из района бомбардировки было выселено более 300 человек, в домах которых россияне провели обыски в их отсутствие", - отмечают в ЦНС.
Как утверждается, людей содержали во временных пунктах, где также проверили данные, телефоны и наличие паспорта РФ.
"В результате оккупанты задержали ряд лиц, заподозренных в нелояльности", - информируют в Центре.
Удар РФ по гражданскому району Рубежного
Напомним, 8 января оккупанты из авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.
"Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, что весной 2022 года уцелел после их штурмов. Теперь разрушились и эти дома", - рассказал вчера Артем Лысогор.
Вчера мы сообщали о том, что данная авиабомба до сих пор не обезврежена. Российские пиротехники отказались работать в морозы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.