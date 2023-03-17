Российские оккупанты наносят удары по Авдеевке Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Как пишет Кириленко, утром россияне выпустили по Авдеевке 3 авиаракета. Уже около полудня снова обстреляли город из "Градов", а днем совершили танковый обстрел и еще один авиаракетный удар.

"Ракеты и снаряды попали на территорию 8 разных улиц - точные последствия атак еще предстоит установить. Россияне ровняют Авдеевку с землей - это уже не город, а одно сплошное место военного преступления", - пишет Кириленко.

Глава ОВА призвал гражданских эвакуироваться из города.

Фото: россияне целый день обстреливают Авдеевку, есть пострадавший (t.me/pavlokyrylenko_donoda)