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Росіяни цілий день обстрілювати Нікополь: є поранені (фото)

Нікополь, Субота 16 грудня 2023 21:25
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Росіяни цілий день обстрілювати Нікополь: є поранені (фото) Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ атакували Нікополь і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад. Протягом дня окупанти здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії та застосували сім БпЛА-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За словами Євтушенка, в результаті ворожої атаки було поранено трьох людей. Вони отримали уламкові поранення та мінно-вибухову травму. Постраждалі госпіталізовані та вже отримали хірургічну допомогу.

Крім цього в місті понівечено п'ять приватних та один багатоповерховий будинки, дві господарчі споруди, екскаватор, лінії електромережі.

Фото: росіяни атакували Нікополь (t.me/Yevtushenko_E)

"З семи БпЛА-камікадзе сили оборони України знешкодили п'ять", - повідомив глава РВА.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Ми писали, що вчора російська армія з артилерії вдарила по Нікополю. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Нещодавно також повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.

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