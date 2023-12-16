Россияне целый день обстреливали Никополь: есть раненые (фото)

Военные РФ атаковали Никополь и населенные пункты Червоногригорьевской и Марганецкой громад. В течение дня оккупанты совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии и применили семь БпЛА-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко .

По словам Евтушенко, в результате вражеской атаки были ранены три человека. Они получили обломочные ранения и минно-взрывную травму. Пострадавшие госпитализированы и уже получили хирургическую помощь.

Кроме этого в городе изуродовано пять частных и один многоэтажный дома, два хозяйственных сооружения, экскаватор, линии электросети.

Фото: россияне атаковали Никополь (t.me/Yevtushenko_E)

"Из семи БпЛА-камикадзе силы обороны Украины обезвредили пять", - сообщил глава РВА.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области ныне находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Мы писали, что вчера русская армия по артиллерии ударила по Никополю. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.

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