Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки Нікополя: є поранені, серед них дитина

Російська армія сьогодні, 15 грудня, з артилерії вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 15 грудня 2023 року військові РФ здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. "Унаслідок ворожої атаки поранення дістали 83-річна жінка та 16-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні. Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua) Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі, гаражі, парники, лінії електропередач. Розпочато розслідування Прокурори спільно з іншими правоохоронцями задокументували черговий воєнний злочин РФ. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Обстріли Нікополя Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області. 27 листопада російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка. Нещодавно повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.