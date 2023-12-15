Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки Нікополя: є поранені, серед них дитина
Російська армія сьогодні, 15 грудня, з артилерії вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 15 грудня 2023 року військові РФ здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь.
"Унаслідок ворожої атаки поранення дістали 83-річна жінка та 16-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)
Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі, гаражі, парники, лінії електропередач.
Розпочато розслідування
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями задокументували черговий воєнний злочин РФ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Обстріли Нікополя
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
27 листопада російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.
Нещодавно повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.