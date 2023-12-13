Росіяни дроном і артилерією атакували Нікополь: є поранена, постраждав дитсадок

Російська армія сьогодні, 13 грудня, атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вдень ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь. Та двічі обстріляв місто з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома. Фото: Наслідки ударів (facebook.com) Також були пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда і автомобіль. Обстріли Нікополя Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області. 13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка. Вже 27 листопада російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.