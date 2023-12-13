Росіяни дроном і артилерією атакували Нікополь: є поранена, постраждав дитсадок
Російська армія сьогодні, 13 грудня, атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вдень ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь. Та двічі обстріляв місто з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com)
Також були пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда і автомобіль.
Обстріли Нікополя
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка.
Вже 27 листопада російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.
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