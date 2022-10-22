Росіяни цілий день гатили по шести громадах Сумської області: поранено жінку

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак загарбників було поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"За день було 143 приходи по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, усього 72 приходи, 2 артилерійських, 31 приход та 1 - з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 приходів", - йдеться у повідомленні.
За словами Живицького, окупанти обстріляли шість громад у регіоні:
Очільник області повідомив, що внаслідок російської атаки 68-річна жінка отримала осколкові поранення та наразі у лікарні.
Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.
Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.
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