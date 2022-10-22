Россияне целый день били по шести громадам Сумской области: ранена женщина

В субботу, 22 октября, российские оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак захватчиков была ранена женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"За день было 143 прихода по общинам Сумщины. Из них: 7 минометных обстрелов, всего 72 прихода, 2 артиллерийских, 31 приход и 1 из реактивных систем залпового огня "Град", 40 приходов", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, оккупанты обстреляли шесть общин в регионе:
Глава области сообщил, что в результате российской атаки 68-летняя женщина получила осколочные ранения и в больнице.
Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.
Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен , а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.
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