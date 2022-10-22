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Россияне целый день били по шести громадам Сумской области: ранена женщина

Фото: Россияне целый день били по шести общинам Сумской области (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 22 октября, российские оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак захватчиков была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день было 143 прихода по общинам Сумщины. Из них: 7 минометных обстрелов, всего 72 прихода, 2 артиллерийских, 31 приход и 1 из реактивных систем залпового огня "Град", 40 приходов", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, оккупанты обстреляли шесть общин в регионе:

  • Эсманская община: минометный обстрел одного из сел;
  • Юношеская община: враг обстреливал территорию общины дважды: однажды из артиллерии, второй раз - из минометов. Повреждена линия электропередач;
  • Шалыгинская община: два минометных и один обстрел из "Градов". Загорелся лес. В результате одного из обстрелов в селе Ходыно повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник. В деревне разбиты улицы и огороды. В другом селе общины повреждены 2 жилых дома, линия электропередач;
  • Белопольское общество: минометный обстрел с. Атинское, 15 мин;
  • Путивльская община: артобстрел, 11 приходов, село Малушино;
  • Середино-будская община: минометный обстрел, 11 мин. В селе Нововолодимировка повреждены 2 частных дома, линия электропередач.

Глава области сообщил, что в результате российской атаки 68-летняя женщина получила осколочные ранения и в больнице.

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен , а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

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