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Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG

19:25 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: росіяни атакували дві нафтобази мережі WOG (facebook.com/azkWOG)

Внаслідок цілеспрямованих російських ударів пошкоджено дві нафтобази мережі АЗК WOG. Постраждалих серед працівників та цивільних немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мережі АЗК WOG.

"Протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів", - йдеться у повідомленні компанії.

Також зазначається, що на щастя, люди не постраждали.

Наразі компанія оцінює масштаби завданих збитків та вживає заходів для забезпечення стабільної роботи мережі.

Фото: росіяни атакували дві нафтобази мережі WOG (facebook.com/azkWOG)

Нагадаємо, що за останні місяці російські війська суттєво активізували удари по об'єктах паливного сектору та автозаправних станціях.

За даними уряду, за пів року в Україні внаслідок обстрілів понад 300 АЗС були зруйновані або зазнали уражень.

Автозаправні станції в умовах війни де-факто є об’єктами критичної інфраструктури, адже вони забезпечують пальним логістику, ринок та цивільне населення.

Зокрема, під систематичними ударами окупантів опинилися об'єкти мережі "Укрнафта", яка на сьогодні є найбільшою мережею з реалізації нафтопродуктів у країні.

Серед останніх випадків - атаки на АЗС компанії у Києві. Експерти пояснюють, що цілеспрямовані удари по паливних мережах мають на меті створити дефіцит та спровокувати паніку серед населення.

Окрім цього, ворог регулярно обстрілює й інші мережі та об'єкти паливної інфраструктури в регіонах.

Наприклад, під час чергових атак Росія завдала ударів по АЗС у Житомирській області біля Звягеля на трасі М-06.

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