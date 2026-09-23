Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG

Зокрема, під систематичними ударами окупантів опинилися об'єкти мережі "Укрнафта", яка на сьогодні є найбільшою мережею з реалізації нафтопродуктів у країні.

Серед останніх випадків - атаки на АЗС компанії у Києві. Експерти пояснюють, що цілеспрямовані удари по паливних мережах мають на меті створити дефіцит та спровокувати паніку серед населення.

Окрім цього, ворог регулярно обстрілює й інші мережі та об'єкти паливної інфраструктури в регіонах.

Наприклад, під час чергових атак Росія завдала ударів по АЗС у Житомирській області біля Звягеля на трасі М-06.