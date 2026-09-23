Россияне целенаправленно атаковали две нефтебазы WOG

В результате целенаправленных российских ударов повреждены две нефтебазы сети АЗК WOG. Пострадавших среди работников и гражданских нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сети АЗК WOG.
"В течение последних дней две нефтебазы сети АЗК WOG подверглись целенаправленным вражеским ударам", - говорится в сообщении компании.
Также отмечается, что, к счастью, люди не пострадали.
В настоящее время компания оценивает масштабы нанесенного ущерба и принимает меры для обеспечения стабильной работы сети.
Фото: россияне атаковали две нефтебазы сети WOG (facebook.com/azkWOG)
Напомним, что за последние месяцы российские войска существенно активизировали удары по объектам топливного сектора и автозаправочным станциям.
По данным правительства, за полгода в Украине в результате обстрелов более 300 АЗС были разрушены или пострадали.
Автозаправочные станции в условиях войны де-факто являются объектами критической инфраструктуры, ведь они обеспечивают горючим логистику, рынок и гражданское население.
В частности, под систематическими ударами оккупантов оказались объекты сети "Укрнафта", которая на сегодняшний день является крупнейшей сетью по реализации нефтепродуктов в стране.
Среди последних случаев - атаки на АЗС компании в Киеве. Эксперты объясняют, что целенаправленные удары по топливным сетям преследуют цель создать дефицит и спровоцировать панику среди населения.
Кроме того, враг регулярно обстреливает и другие сети и объекты топливной инфраструктуры в регионах.
К примеру, во время очередных атак Россия нанесла удары по АЗС в Житомирской области возле Звягеля на трассе М-06.