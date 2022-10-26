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Мер Мелітополя пояснив, чому росіяни не випускають людей з окупації: далі буде складніше

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Мелітополь, Середа 26 жовтня 2022 09:48
Мер Мелітополя пояснив, чому росіяни не випускають людей з окупації: далі буде складніше Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни не випускають людей з окупованих територій півдня України. Окупанти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, вчора окупанти випустили з Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей всього 94 людини, серед них 33 жителі Мелітополя і району. Вони направилися евакуаційним маршрутом до Запоріжжя.

При цьому евакуація з кожним днем ускладнюється через погодні умови. Ґрунтову дорогу у "сірій" зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після російського блок-поста у Василівці, розмивають дощі.

"Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно окупанти примусово мобілізували на війну проти України 3 тисячі жителів Мелітополя.

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Мелітополь евакуація
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