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Росіяни тримають оборону під Бахмутом: на більше "друга армія світу" не спроможна, - Громов

Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові ведуть оборонні дії на Бахмутському напрямку. При цьому українські захисники продовжують просуватися на флангах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

За його словами, наразі активність росіян на Бахмутському напрямку значно зменшилась.

"Окупанти ведуть оборонні бої, бо на більше "друга армія світу" не спроможна", - сказав він.

Водночас Сили оборони України активними діями північніше та південніше Бахмута продовжують звільняти рідну землю від загарбників та завдавати противнику суттєвих втрат.

Ситуація на фронті

Українські бійці продовжують вести наступальні дії на трьох напрямках фронту - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському.

Водночас росіяни підтягують додаткові резерви та намагаються не допустити просування ЗСУ на Бахмутському напрямку.

За останній тиждень наші захисники посилили наступальні дії на південному сході України. Вони почали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області.

Лише за останні три доби українські бійці звільнили близько 3 кв. км територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

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БахмутВійна Росії проти України