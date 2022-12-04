Росіяни тримають у двох морях близько 100 ракет "Калібр"

Російська армія вивела до Чорного та Середземного моря 30 кораблів, з яких 9 носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає близько 100 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС Збройних сил України у Facebook .

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 21 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп - 24 ракет... У Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.