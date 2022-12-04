Россияне держат в двух морях около 100 ракет "Калибр"

Российская армия вывела в Черное и Средиземное моря 30 кораблей, из которых 9 носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет около 100 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook .

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 21 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп – 24 ракет... В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет", - говорится в сообщении.

Также в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.