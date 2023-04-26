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Росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Фото: росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 26 квітня російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом на 22:00 26 квітня російська армія ще три рази обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

  • З 17:40 до 17:48 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно з САУ, в район населеного пункту Ходине.
  • Близько 16:45 зафіксовано 1 "приход", зі ствольної артилерії 152 мм снарядом зі стрілоподібними вражаючими елементами, по населеному пункту Кореньок. Снаряд не розірвався, але пошкодив дах житлового будинку.
  • З 18:15 до 18:40 зафіксовано 10 "приходів", ймовірно з міномета 82 мм, в район населеного пункту Блешня.

Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 26 квітня, російські окупанти п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської й Сумської областей. Зафіксовано більше ніж 30 приходів.

Також раніше ми писали, що у вівторок, 25 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів.

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