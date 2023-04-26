Росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"Станом на 22:00 26 квітня російська армія ще три рази обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 26 квітня, російські окупанти п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської й Сумської областей. Зафіксовано більше ніж 30 приходів.

Також раніше ми писали, що у вівторок, 25 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.