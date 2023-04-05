Росіяни тричі обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області

Російські окупанти вчергове завдали удару по прикордонню Сумської області. Було зафіксовано 3 прильоти, ймовірно зі ствольної артилерії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
Як пише оперативне командування прильоти були зафіксовано в районі населеного пункту Заруцьке.
"З 11:40 до 11:50 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Заруцьке. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти минулої доби масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару по Бахмуту постраждали 5 людей.
Тим часом в Мелітополі зранку пролунав вибух, який чули у кількох районах міста.
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