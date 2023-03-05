Росіяни тричі за добу били з артилерії по Очаківській громаді

Вчора, 4 березня, російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївської області. В самому обласному центрі - без атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

По его словам, в Николае, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

"В 08:45, 11:00 и 16:08 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Як повідомлялося, на ранок суботи, 4 березня, ворог 7 разів бив з артилерії та мінометів акваторією та узбережжям Очаківської громади. Також під удар потрапила і Куцурубська община Миколаївської області.

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