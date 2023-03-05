Россияне трижды за сутки били из артиллерии по Очаковской общине

Вчера, 4 марта, российские оккупанты трижды обстреливали Очаковскую общину Николаевской области. В самом областном центре – без атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

"О 08:45, 11:00 та 16:08 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Как сообщалось, на утро субботы, 4 марта, враг 7 раз бил из артиллерии и минометов по акватории и побережью Очаковской общины. Также под удар попала и Куцурубская община Николаевской области.

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