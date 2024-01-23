Росіяни тричі за день атакували рятувальників ДСНС, є постраждалий

В службі повідомили, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова.

На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. В результаті даної атаки постраждав командир відділення ДСНС.

"Наразі він у лікарні. Також пошкоджено автоцистерну", - повідомили в ДСНС.

У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні ж пошкоджено вікна.

"То проти кого воює ця “недокраїна”? Проти мирних громадян? Дітей? Вогнеборців?", - написали в ДСНС.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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