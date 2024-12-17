Росіяни третю добу активно атакують у Курській області, залучають військових КНДР, - Сирський

За словами Сирського, російські терористи й надалі обстрілюють прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях. У тому ж числі здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області, активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога", - додав він.

Ситуація у Курській області

Вчора, 16 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати солдатів Північної Кореї у боях у Курській області. Цю інформацію підтвердили й у Пентагоні. За словами речника Міноборони Сполучених Штатів Америки (США) генерала Патріка Райдера, серед північнокорейських військових вже є вбиті та поранені.

Генштаб тим часом попереджав про різке зростання боїв у Курській області. Майже третина усіх бойових зіткнень 14 грудня фіксувалася на території регіону.