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Росіяни з "Торнадо" обстріляли Балаклію. Є поранені

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Субота 01 липня 2023 16:00
Росіяни з "Торнадо" обстріляли Балаклію. Є поранені Фото: росіяни з "Торнадо" обстріляли Балаклію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська вдень суботи, 1 липня, здійснили обстріл міста Балаклія, в Ізюмському районі Харківської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

За його даними, окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо"

Як уточнив Синєгубов, постраждала жінка 67 років, вона отримала осколкові поранення. Її було госпіталізовано. Окрім цього поранення отримали ще три людини - хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

"Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", - написав Синєгубов.

Окупація Балаклії

Зазначимо, що росіяни взяли під свій контроль Балаклію Харківської області у перші тижні початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Але вже 8 вересня українським захисникам удалося звільнити місто від ворожих солдатів. Вони успішно деокупували його під час контрнаступу у Харківській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області.

Окрім цього Синєгубов заявляв, що Російська Федерація збільшила кількість обстрілів по населених пунктах Харківської області. Через це там можуть ввести примусову евакуацію мирних жителів.

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