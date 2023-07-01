Росіяни з "Торнадо" обстріляли Балаклію. Є поранені

Як повідомляє РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

За його даними, окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо"

Як уточнив Синєгубов, постраждала жінка 67 років, вона отримала осколкові поранення. Її було госпіталізовано. Окрім цього поранення отримали ще три людини - хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

"Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", - написав Синєгубов.

Окупація Балаклії

Зазначимо, що росіяни взяли під свій контроль Балаклію Харківської області у перші тижні початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Але вже 8 вересня українським захисникам удалося звільнити місто від ворожих солдатів. Вони успішно деокупували його під час контрнаступу у Харківській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області.

Окрім цього Синєгубов заявляв, що Російська Федерація збільшила кількість обстрілів по населених пунктах Харківської області. Через це там можуть ввести примусову евакуацію мирних жителів.

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