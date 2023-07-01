Россияне из "Торнадо" обстреляли Балаклею. Есть раненые

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

По его данным, оккупанты ударили по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо"

Как уточнил Синегубов, пострадала женщина 67 лет, она получила осколочные ранения. Она была госпитализирована. Кроме этого ранения получили еще три человека - парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

"Зафиксировали попадание в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура. Информация по разрушениям уточняется. На местах работают профильные службы", - написал Синегубов.

Оккупация Балаклеи

Отметим, что россияне взяли под свой контроль Балаклею Харьковской области в первые недели начала полномасштабного вторжения в Украину.

Но уже 8 сентября украинским защитникам удалось освободить город от вражеских солдат. Они успешно деоккупировали его во время контрнаступления в Харьковской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты, 5 июня, вечером обстреляли Балаклею Харьковской области.

Кроме этого, Синегубов заявлял, что Российская Федерация увеличила количество обстрелов по населенным пунктам Харьковской области. Поэтому там могут ввести принудительную эвакуацию мирных жителей.

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