Росіяни вдарили по Балаклії: є загиблий та поранені
Російські окупанти сьогодні, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на даний момент відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених", - написав чиновник.
При цьому він зазначив, що на місці атаки зараз працюють усі профільні служби.
Варто зауважити, що інформацію про обстріл Балаклійської громади публікувала міська військова адміністрація ще о 17:45.
Окупація Балаклії
Зазначимо, що росіяни взяли під свій контроль Балаклію Харківської області у перші тижні початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Але вже 8 вересня українським захисникам удалося звільнити місто від ворожих солдатів. Вони успішно деокупували його під час контрнаступу у Харківській області.
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