Росіяни тиснуть на всіх напрямках, найбільше боїв на Покровському, - Генштаб

Втрати РФ в Україні

Минулої доби, 30 липня, втрати РФ склали 1060 військових. Також ЗСУ знешкодили дев’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Крім того, минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили засіб ППО, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів ворога.

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