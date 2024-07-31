Россияне давят на всех направлениях, больше всего боев на Покровском, - Генштаб

Россияне давят на всех участках фронта в Украине. За сутки, 30 июля, произошло 144 боевых столкновения, 48 из которых на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 8:00.
"На Покровском направлении ВСУ отражены 48 атак", - говорится в сообщении.
Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки противника в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.
На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Переездное и Выемка.
На Краматорском направлении украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области.
Враг 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.
На Времевском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону в направлении Степной Новоселки Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
За прошедшие сутки, 30 июля, потери РФ составили 1060 военных. Также ВСУ обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 52 автомобиля и одну единицу специальной техники оккупантов.
Кроме того, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три склада боеприпасов и склад материально-технических средств врага.
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