Росіяни тиснуть на Покровському напрямку: де саме концентрує зусилля ворог

"Противник не полишає наміру протиснути оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Від початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса", - йдеться у повыдомленні.

За даними військових, на даний час ЗСУ відбили сім ворожих атак, інші - тривають.

"Ворог і надалі концентрує зусилля в районі Новоолександрівки. Також, завдав авіаударів по Іванівці, Веселому і Калиновому - у сумі скинув сім керованих авіабомб", - зазначають у Генштабі.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Синьківки. Ще дві атаки російських військ ЗСУ відбили неподалік Стельмахівки і Берестового. Авіація російських окупаційних військ завдала ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по районах Табаївки і Борової.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського. Біля двох останніх ще тривають бойові дії у трьох локаціях.

На Сіверському напрямку окупаційна армія проявляє активність в районі Спірного - точаться два боєзіткнення. По одному ворожому штурму ЗСУ відбили неподалік Білогорівки та Роздолівки. Верхньокам’янське окупанти бомбардували двома КАБами.

На Краматорському напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити українських оборонців із займаних позицій біля Північного та Залізного. Там продовжуються бої.

На Курахівському напрямку агресор штурмує позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Невельського, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири ворожих атаки завершилися для ворога втратами, ще два боєзіткнення продовжуються.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи. Втрат позицій ЗСУ не допущено.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.