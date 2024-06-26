Россияне давят на Покровском направлении: где именно концентрирует усилия враг

"Противник не оставляет намерения протиснуть оборону ВСУ на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса", - говорится в сообщении.

По данным военных, в настоящее время ВСУ отразили семь вражеских атак, остальные - продолжаются.

"Враг и дальше концентрирует усилия в районе Новоалександровки. Также нанес авиаудары по Ивановке, Веселому и Калиновому - в сумме сбросил семь управляемых авиабомб", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск ВСУ отбили неподалеку от Стельмаховки и Берестового. Авиация российских оккупационных войск нанесла удары двенадцатью управляемыми авиабомбами по районам Табаевки и Боровой.

На Лиманском направлении враг провел девять попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского. Около двух последних еще продолжаются боевые действия в трех локациях.

На Северском направлении оккупационная армия проявляет активность в районе Спорного – ведутся два боестолкновения. По одному вражескому штурму ВСУ отбили неподалеку от Белогоровки и Раздолевки. Верхнекаменное оккупанты бомбили двумя КАБами.

На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций у Северного и Зализного. Там продолжаются бои.

На Кураховском направлении агрессор штурмует позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. Четыре вражеских атака завершились для врага потерями, еще два боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Потери позиций ВСУ не допущены.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.