Россияне давят на двух направлениях: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 4 ноября, произошло 132 боевых столкновений. Наиболее активен враг на Кураховском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, Сумская и Харьковская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории России.

Так, во враждебное огневое влияние попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них - Павловка, Александровка, Возрожденское, Рогизное, Журавка, Зноб-Трубчевская.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты.

На Купянском направлении противник девять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вешневого, Лозовой, Кругляковки. Три из них продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Грековки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. Пять боестолкновений завершились, 13 - продолжаются.

На Северском направлении захватчики однажды безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Украинские воины дали достойный отпор. Две авиабомбы оккупанты сбросили в районе Дилиевки.

С начала суток захватчики предприняли уже одиннадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки, Селидового, Юрьевки и Вишневого. Калиновое получило удары КАБами и НАРами.

Горячее сейчас на Кураховском направлении. Там уже зафиксирована 51 вражеская атака в районах населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. В районе Кременной Балки оккупанты прикладывают основные усилия - провели 19 штурмов, девять из которых продолжаются.

На Времивском направлении продолжается два боестолкновения неподалеку от Трудового. Три атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.

На Ореховском направлении кафиры пять раз атаковали в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Степного и Орехова. По Таврическому и в район Малой Токмачки враг сбросил пять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм. В то же время враг нанес авиаудара НАРами по Николаевке.

"На остальных направлениях без особых изменений", - добавили в Генштабе.