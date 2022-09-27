Росіяни тікають від мобілізації до країн ЄС. Названі основні напрямки

Агентство ЄС з контролю кордонів Frontex зафіксувало зростання кількості росіян, які перетинають кордон Європейського союзу на тлі мобілізації, що оголошена в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter агентства Frontex.