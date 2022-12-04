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Росіяни з танків обстріляли село в Херсонській області: є загиблий та поранена

Фото: росіяни з танків обстріляли село в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська з танків обстріляли село Республіканець Херсонської області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна - дістала тяжкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Село Республіканець Милівської громади Херсонщини російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріл постраждало подружжя - чоловік загинув, а дружина отримала поранення", - написав Янушевич.

За його словами, постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі.

"Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", - додав Янушевич.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні неодноразово жителі повідомляли про вибухи.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних мешканцях.

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