У Херсоні пролунали вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images, ілюстроване зображення)
У Херсоні було чутно вибухи. Наразі жодні подробиці не розкриваються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.
Варто відзначити, що влада та військові поки не давали офіційних коментарів.
Також станом на 12:47 в області не було оголошено повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Оновлено 13.00. У Херсоні повідомляють про нові вибухи. Оголошення про повітряну тривогу не було.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії.
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