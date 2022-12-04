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У Херсоні пролунали вибухи

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Неділя 04 грудня 2022 12:52
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images, ілюстроване зображення)
Автор: Сергій Пишкін

У Херсоні було чутно вибухи. Наразі жодні подробиці не розкриваються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Варто відзначити, що влада та військові поки не давали офіційних коментарів.

Також станом на 12:47 в області не було оголошено повітряну тривогу.

У Херсоні пролунали вибухи

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 13.00. У Херсоні повідомляють про нові вибухи. Оголошення про повітряну тривогу не було.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії.

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