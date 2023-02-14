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Россияне стягивают "зубы дракона" в направлении оккупированного Бердянска (видео)

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Мариуполь, Вторник 14 февраля 2023 15:34
Россияне стягивают "зубы дракона" в направлении оккупированного Бердянска (видео) Фото: россияне перевозят в Бердянск "зубы дракона" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска перевозят оборонные конструкции "зубы дракона" через Мариуполь. Их стягивают в направлении оккупированного Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Жители Мариуполя зафиксировали, как грузовики российских захватчиков перевозят "зубы дракона" через оккупированный город. По словам Андрющенко, их перекидывают в Запорожскую область в направлении Бердянска.

Напомним, "зубы дракона" - это железобетонные конструкции, которые российские войска используют для строительства линии обороны. Такие конструкции в форме пирамиды использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков или мотопехоты.

Ранее "зубы дракона" были замечены в оккупированном Мелитополе Запорожской области, а также в Мариуполе.

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