За 100 км від лінії фронту. Окупанти будують "зуби дракона" навколо Мелітополя
Окупанти будують оборонні споруди на окупованій частині Запорізької області. Мова йде про так звані "зуби дракона".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя - зі сторони Бердянська, Василівки та Херсонської області", - розповів він.
За його даними, за останні тижні окупанти накопали окопів та наставили "зубів дракона" навколо Бердянського аеропорту - за 100 км від лінії фронту.
"Вже шукають людей для будівництва лінії оборони у тимчасово окупованому Криму", - додав Федоров.
Нагадаємо, на початку грудня вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Місто окупанти й надалі перетворюють на свою тилову військову базу.
Також лише за кілька днів нові укріплення з'явилися під Попасною у Луганській області, а збудовані у жовтні на півдні дозволили окупантів організовано відступити з Херсона.
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