Росіяни створюють ударне угруповання біля Покровська, можуть змінити пріоритети, - ISW

Як зазначається, центральне угруповання військ РФ зосередило ударне угруповання, яке включає підрозділи 2-ї та 41-ї загальновійськових армій, на південь від Покровська.

На думку аналітиків ISW, таке рішення російського військового командування вказує на те, окупаційні війська можуть змінити пріоритети тактичних цілей на Покровському напрямку, щоб створити умови для використання більш сприятливих напрямків для просування ближче до Покровська з флангів.

Також у звіті йдеться, що підрозділи 15-ї та 30-ї мотострілецьких бригад, а також 348-го мотострілецького полку зараз відпочивають і відновлюються в тилових районах Покровського напрямку. Залишається незрозумілим, на який напрямок військове командування РФ вирішить передислокувати ці сили.

"Російське військове командування може передислокувати ці підрозділи в райони на південь від Покровська, якщо продовжить віддавати пріоритет тактичним наступам у напрямку південних флангів Покровська в найближчі тижні та місяці", - зазначають аналітики.

скриншот deepstatemap.live