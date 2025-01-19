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Росіяни створюють ударне угруповання біля Покровська, можуть змінити пріоритети, - ISW

Фото: РФ створює ударне угруповання біля Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни створюють ударне угруповання на південь від Покровська. Це може свідчити про плани РФ змінити тактичні пріоритети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, центральне угруповання військ РФ зосередило ударне угруповання, яке включає підрозділи 2-ї та 41-ї загальновійськових армій, на південь від Покровська.

На думку аналітиків ISW, таке рішення російського військового командування вказує на те, окупаційні війська можуть змінити пріоритети тактичних цілей на Покровському напрямку, щоб створити умови для використання більш сприятливих напрямків для просування ближче до Покровська з флангів.

Також у звіті йдеться, що підрозділи 15-ї та 30-ї мотострілецьких бригад, а також 348-го мотострілецького полку зараз відпочивають і відновлюються в тилових районах Покровського напрямку. Залишається незрозумілим, на який напрямок військове командування РФ вирішить передислокувати ці сили.

"Російське військове командування може передислокувати ці підрозділи в райони на південь від Покровська, якщо продовжить віддавати пріоритет тактичним наступам у напрямку південних флангів Покровська в найближчі тижні та місяці", - зазначають аналітики.

скриншот deepstatemap.live

 

Бої за Покровськ

Варто зазначити, що Покровськ - це місто у Донецькій області, яке стало однією з головним точок оборони ЗСУ на сході України. Окупанти зосереджують свої сили, щоб прорвати оборону ЗСУ на цьому напрямку.

Так, за даними Генштабу, на фронті відбулося 199 боєзіткнень і з них 98 - на Покровському напрямку.

У Силах оборони зазначають, що окупанти хочуть оточити місто, тому атакують на флангах, щоб перерізати логістичні шляхи.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниПокровськВійна в УкраїніОкупанти