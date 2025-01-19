Россияне создают ударную группировку возле Покровска, могут изменить приоритеты, - ISW

Как отмечается, центральная группировка войск РФ сосредоточила ударную группировку, которая включает подразделения 2-й и 41-й общевойсковых армий, к югу от Покровска.

По мнению аналитиков ISW, такое решение российского военного командования указывает на то, что оккупационные войска могут изменить приоритеты тактических целей на Покровском направлении, чтобы создать условия для использования более благоприятных направлений для продвижения ближе к Покровску с флангов.

Также в отчете говорится, что подразделения 15-й и 30-й мотострелковых бригад, а также 348-го мотострелкового полка сейчас отдыхают и восстанавливаются в тыловых районах Покровского направления. Остается непонятным, на какое направление военное командование РФ решит передислоцировать эти силы.

"Российское военное командование может передислоцировать эти подразделения в районы южнее Покровска, если продолжит отдавать приоритет тактическим наступлениям в направлении южных флангов Покровска в ближайшие недели и месяцы", - отмечают аналитики.

скриншот deepstatemap.live