Росіяни створюють кадетські класи в школах на окупованій частині Херсонської області
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять заходи, які спрямовані на підвищення іміджу військової служби у ЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"У навчальних закладах Скадовського району на заняттях з допризовної підготовки юнаків проводиться агітація учнів 10-11 класів щодо вступу на військову службу до лав армії ворога", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що окупаційні "адміністрації" у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах анонсувала створення кадетських класів у школах. З метою мотивації юнаків віком від 15 років планується поглиблено вивчати військову справу.
"За попередньою інформацією, юнаки які мають відповідну підготовку отримають можливість обіймати первинні керівні (сержантські) посади у разі призову на військову службу", - додали у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що військові РФ у Херсонській області крадуть у мешканців човни та водні двигуни.
Росіяни створили нову "адміністрацію Херсонської області", проте одразу ж стикнулись з дефіцитом кадрів.
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