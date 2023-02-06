Россияне создают кадетские классы в школах на оккупированной части Херсонской области

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят мероприятия, направленные на повышение имиджа военной службы в ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В учебных заведениях Скадовского района на занятиях по допризывной подготовке юношей проводится агитация учащихся 10-11 классов по вступлению на военную службу в ряды армии врага", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупационные "администрации" в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах анонсировала создание кадетских классов в школах. В целях мотивации юношей в возрасте от 15 лет планируется углубленно изучать военное дело.

"По предварительной информации, юноши, имеющие соответствующую подготовку, получат возможность занимать первичные руководящие (сержантские) должности в случае призыва на военную службу", - добавили в Центре национального сопротивления.