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Россияне создают кадетские классы в школах на оккупированной части Херсонской области

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Херсонская область, Понедельник 06 февраля 2023 15:19
Россияне создают кадетские классы в школах на оккупированной части Херсонской области Фото: Россияне создают кадетские классы в школах на оккупированной части Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят мероприятия, направленные на повышение имиджа военной службы в ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В учебных заведениях Скадовского района на занятиях по допризывной подготовке юношей проводится агитация учащихся 10-11 классов по вступлению на военную службу в ряды армии врага", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупационные "администрации" в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах анонсировала создание кадетских классов в школах. В целях мотивации юношей в возрасте от 15 лет планируется углубленно изучать военное дело.

"По предварительной информации, юноши, имеющие соответствующую подготовку, получат возможность занимать первичные руководящие (сержантские) должности в случае призыва на военную службу", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что военные РФ в Херсонской области воруют у жителей лодки и водные двигатели.

Россияне создали новую "администрацию Херсонской области" , однако сразу столкнулись с дефицитом кадров.

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