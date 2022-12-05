Росіяни створюють електронну базу даних призовників: в розвідці пояснили для чого

В Росії працюють над єдиною електронною базою даних призовників. Це гарантуватиме отримання повістки тими, хто намагається уникнути мобілізації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал розвідки МО Україна.
Зазначається, що для єдиної електронної бази військовозобов’язаних оцифровуються усі документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. Таким чином росіяни планують створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.
Після закінчення розробки системи, її планують об'єднати з:
"Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту - у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж", - відзначає пресслужба розвідки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки Британії, у Росії падає підтримка війни.
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